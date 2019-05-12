"بالسكينة وقتلها في الشارع".. شاهد عيان يروي تفاصيل جريمة الأم والابن العاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

روى شاهد عيان تفاصيل جريمة قتل وقعت في نهار ضهر رمضان راحت ضحيتها ربة منزل على يد نجلها في منطقة الهرم، اليوم الأحد.

قال شاهد العيان إن مشادة كلامية وقعت بين "أحمد" ووالدته الخمسينية، تطورت إلى مشاجرة، أخرج على إثرها الابن سلاحا أبيض (سكين) من طيات ملابسه وطعنها فأرداها قتيلة في الحال.

أضاف شاهد العيان أن سبب الخلاف يعود إلى طلب المتهم مبلغًا ماليا من والدته لشراء المواد المخدرة التي يتعاطاها ومع رفضها قتلها، واصفا الواقعة: "اتخانق مع أمه في الشارع علشان الحشيش.. سحب السكينة وقتلها".

ولفت أحد الجيران إلى أن حالة من الذهول سيطرت على الأهالي في محاولة لاستيعاب الأمر "ماحدش كان مصدق.. ده إحنا في رمضان" مشيرا إلى أن قوات الشرطة اصطحبت المتهم إلى القسم.

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والتقط أحد الجيران مقطع فيديو لا تتجاوز مدته دقيقة و4 ثوانٍ -يتحفظ الخليج 365 على نشره- يرصد اللحظات الأولى عقب ارتكاب الجريمة ووصول رجال الشرطة لمسرح الجريمة التي وقعت في الشارع؛ لمعاينة الجثة الملقاة على ظهرها وبجوارها أداة الجريمة.

مصدر أمني مسؤول بمباحث الهرم أشار إلى أن أسباب الجريمة لا تزال غير واضحة بشكل كامل، وأن نتيجة التحقيق مع المتهم ستكشف عن الملابسات كافة.

البداية بلاغ تلقاه العميد وائل هلال مأمور قسم شرطة الهرم من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود قتيلة في شارع الفادي بمنطقة الكوم الأخضر.

انتقلت قوة من قسم الهرم إلى محل الواقعة بقيادة المقدم محمد الصغير ومعاونه الرائد هاني عجلان والنقيب مصطفى لاشين، وتبين مقتل ربة منزل بطعنات نافذة في الجسم، وأن المشتبه به نجلها بعد نشوب مشادة كلامية بينهما، وأمكن التحفظ عليه واصطحابه لديوان القسم للتحقيق

