ألقت السكين في المنور.. إحالة ربة منزل وزوجها للجنايات لاتهامهما بذبح شاب بإمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، اليوم الأحد، بإحالة ربة منزل وزوجها، لمحكمة الجنايات، لاتهامهما بقتل شاب ذبحا في منطقة إمبابة لاكتشافهما علاقته بابنتهما القاصر.

تفاصيل الواقعة بدأت بعثور ربة منزل على جثة نجلها مذبوحًا فور عودتها من العمل وتمكنت تحريات الأجهزة الأمنية بعد عدة أيام من حل لغز الجريمة وتوصلت إلى أن جار المجني عليه وزوجته وقريب الزوج وراء ارتكاب الجريمة؛ حيث تبين أن القتيل تربطه علاقة آثمة بابنة المتهمين القاصر لفترة استمرت قرابة عام كانت تتردد خلالها على شقته مستغلة تواجد والدته في العمل وتدعي لأسرتها ذهابها للدروس، حتي اكتشف الأب والأم علاقة ابنتهما بالقتيل بعد تأخرها في العودة إلى المنزل وادعائها فقدانها حقيبتها وهاتفها واضطرارها للبحث عنهما حتى علما بتواجدها بشقة القتيل وعثرا على متعلقاتها بها.

أضافت التحقيقات أن الأب قرر الانتقام من جاره الشاب لإغوائه ابنته فطلب من زوجته تحديد مواعيد تواجد الشاب في الشقة التي تقع في الطابق الأسفل لشقتهما فترددت عليها عدة مرات لتحديد مواعيد خروج والدته للمصنع الذي تعمل به ومواعيد تواجد الشاب في المنزل بمفرده حتى حددا يوم الجريمة بعدما استعان الزوج بأحد أقاربه، وطلب من زوجته طرق باب شقة القتيل بحجة رغبتها في التحدث معه، وما إن فتح لها باب الشقة تسلل الزوج وقريبه للداخل وسددا له طعنات بالصدر ثم قاما بذبحه وخرجا من الشقة مرة أخرى.

ألقت قوات الأمن القبض على المتهمين وتم اقتيادهم وسط حراسة أمنية مشددة إلى سراي النيابة وبمواجهتهم بالتحريات أقروا بارتكاب الجريمة واعترف الأب أنه علم من ابنته أنها رغبت في انهاء علاقتها بالمجني عليه إلا أنه هددها بصور فاضحة لها ما آثار غضبه وقرر الانتقام منه.

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كشف تقرير الطب الشرعي حول توقيع الكشف الطبي على الفتاة القاصر أنها عذراء، واستمعت النيابة لأقوالها كمجني عليها حيث هتك القتيل عرضها وأنشأ علاقة معها رغم علمه بأنها قاصر؛ حيث قررت الفتاة أن المجني عليه كان يكشف جسدها ويقوم بملامسته ويهتك عرضها دون القيام بمعاشرة كاملة.

واعترفت الأم أنه عقب تنفيذ زوجها وقريبه الجريمة قامت بإلقاء أداة الجريمة "سكين" في منور العقار فعثرت عليها النيابة وارسلتها لخبراء الأدلة الجنائية لرفع البصمات والآثار البيولوجية من عليها لمضاهاتها بدماء القتيل وبصمات المتهمين.

كما تبين أن أحد المتهم الثالث هارب من حكم إعدام غيابي في جريمة قتل ارتكبها بمدينة نصر حتى تمكنت مباحث الجيزة من ضبطه.

وجهت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وقررت إحالتهم لمحكمة الجنايات.