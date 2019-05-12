جريمة في نهار رمضان.. الصور الأولى لمقتل سيدة على يد ابنها بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: يواصل ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة التحقيق، في اتهام شاب بقتل والدته في نهار رمضان بمنطقة الهرم. والتقط أحد الجيران مقطع فيديو لا تتجاوز مدته دقيقة و4 ثواني -يتحفظ الخليج 365 على نشره- يرصد اللحظات الأولى عقب ارتكاب الجريمة ووصول رجال الشرطة لمسرح الجريمة التي وقعت في الشارع. البداية بلاغ تلقاه العميد وائل هلال مأمور قسم شرطة الهرم من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود قتيلة في منطقة الكوم الأخضر. انتقلت قوة من قسم الهرم إلى محل الواقعة، وتبين مقتل ربة منزل بطعنة نافذة في الجسم، وأن المشتبه به نجلها؛ وذلك بعد وقوع مشادة كلامية بينهما، وعُثر جوار الجثة على الأداة المستخدمة في الجريمة "سكين"، وأمكن ضبط المتهم والتحفظ عليه واصطحابه لديوان القسم للتحقيق.

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