أول تعليق من الـ"التعليم"على تعطل منصة الامتحان الإلكتروني لأولى ثانوي أثناء تجربتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

علقت وزارة التربية والتعليم، على شكاوى بعض طلاب الصف الأول الثانوي، الذين لم يتمكنوا من الدخول على منصة الامتحان الإلكتروني، خلال اختبار فاعليتها اليوم الأحد، من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا".

وقالت الوزارة: "نتابع كل ملاحظاتكم، ولكن نطلب الهدوء والمنهج العلمي؛ لأن وجود مشكلة في نقطة لا يعني وجودها حول الجمهورية، وبالتالي دعونا نتحرى الدقة في التقييم، وعند وجود مشكلة رجاء أفادتنا بالبيانات حتي نستطيع التعامل معها بدلًا من صفحات من الديباجة غير المفيدة، نحن نستفيد من البيانات المكتوبة بشكل مختصر وواضح، وخير الكلام ما قل ودل".

وأجرت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، اختبارًا لمنصة الامتحان الإلكتروني للصف الأول الثانوي، بالمدارس الحكومية المجهزة بالبنية التكنولوجية؛ بهدف تقييم المكونات التكنولوجية للمنصة الإلكترونية والوقوف على أي مشكلات قد تحدث خلال الامتحان.

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وذهب طلاب الصف الأول الثانوي إلى مدارسهم في الموعد المحدد بناء على توجيهات وزارة التربية والتعليم، مصطحبين أجهزة "التابلت" الخاصة بهم؛ لاستلام كلمات المرور، والتأكد من جاهزية أجهزتهم وتحديثها، وتجربة منصة الامتحان، وتباينت ردودهم حول فاعلية منصة الامتحان الإلكتروني، فمنهم من تمكن من الدخول على منصة الامتحان بنجاح، ومنهم من لم يتمكن من الدخول حتى نهاية وقت الاختبار.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الحل الإلكتروني الذي جرى اختباره اليوم، هو أحد البدائل التي أعدتها لامتحان طلاب الصف الأول الثانوي، وأن هناك بديلين آخرين، لضماء كفاءة الامتحان وهما: النظام الإلكتروني الموازي، أو امتحان الطلاب ورقيًا.

ووجهت الوزارة الطلاب، الذين واجهوا مشكلة في الدخول على منصة الامتحان الإلكتروني، بالتواصل مع أخصائي التطوير التكنولوجي بمدرسته، أو إرسال بريد إلكتروني على: [email protected]، يتضمن اسم الطالب، اسم المستخدم للطالب، رقم الـIMEI لجهاز "التابلت"، والمشكلة التي واجهها.

وتنطق امتحانات نهاية العام لطلاب الصف الأول الثانوي، اعتبارًا من 19 مايو المقبل، وتستمر حتى 30 من نفس الشهر، وهي امتحانات أساسية يترتب عليها النجاح والرسوب، ويشترط حصول الطالب على 50% فأعلى للانتقال للصف الثاني الثانوي.