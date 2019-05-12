"التعليم" توضح طريقة حل أسئلة الامتحان الإلكتروني لأولى ثانوي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

نشرت وزارة التربية والتعليم، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، فيديو، يوضح طريقة تسجيل الدخول، وكيفية حل الأسئلة على منصة الامتحان الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي.

وجاءت خطوات تسجيل الدخول على منصة الامتحان كالتالي:

-افتح أيقون منصة الامتحان الموجودة على "التابلت" الخاص بك.

-ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص بك.

-ادخل كود الامتحان المكون من 9 أرقام الذي يعطيه لك المراقب.

-اضغط على أيقونة تسجيل الامتحان.

-اضغط على ايقون ابدأ للدخول على صفحة الامتحان.

-يظهر المؤشر الزمني لتوضيح الوقت المتبقي لك لإتمام الامتحان.

-تظهر أسئلة الامتحان على شكل قائمة.

-يوجد شريط أدوات يحتوي على عدد من الأدوات التي لها وظائف مختلفة مثل: "إظهار الامتحان في شاشة كاملة، مراجعة الاسئلة، تغيير نظام الألوان، حجم الخط".

أنواع الاسئلة:

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-أسئلة الاختيار من متعدد، وفيها تختار إجابة واحدة فقط.

-أسئلة مقالية، وتستخدم فيها لوحة المفاتيح.

-اسئلة استخدام القلم الإلكتروني. لرسم الإجابة في المساحة المخصصة لذلك.

-يمكنك استرجاع اي امر جرى إلغاءه.

إنهاء الامتحان:

- بمجرد الانتهاء من السؤال الأخير، يمكنك الضغط على أيقونة المراجعة، وهذا يساعد في إظهار جميع الأسئلة: التي جرى الإجابة عليها، التي جرى تعليمها بعلامة العلم أثناء الامتحان، الأسئل التي لم يجر الإجابة عليها.

- بعد الانتهاء من الامتحان اضغط على أيقونة إنهاء، والتأكيد على الإنهاء.

- بعد الإنهاء يرسل الامتحان إلى المنصة الإلكترونية ولم تتتمكن من استعادته مرة أخرى.

- -سجل خروجك من منصة الامتحان.

وتنطلق امتحانات نهاية العام الدراسي للصف الأول الثانوي، اعتبارًا من 19 مايو المقبل، وتستمر حتى 30 من نفس الشهر، وهي امتحانات أساسية يترتب عليها النجاح والرسوب.

وأجرت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، تقييمًا لمنصة الامتحان الإلكتروني، بجميع المدارس المجهزة بالبنية التكنولوجية؛ للتأكد من جاهزية أجهزة "التابلت" الخاصة بالطلاب لامتحان نهاية العام.