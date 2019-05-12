مصر | حبس تشكيل عصابي لسرقته الكابلات الكهربائية بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس تشكيل عصابي لسرقته الكابلات الكهربائية بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حلوان، بحبس 6 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بسرقة الكابلات الكهربائية من شركة كهرباء بدائرة القسم.

وكما كلفت الأجهزة الأمنية بسرعه تحريات المباحث.

وتلقت قوات مباحث قسم حلوان، بلاغا يفيد بقيام 6 عاطلين بسرقه كابلات الكهرباء، وتحركت قوة أمنية على الفور، وألقت القبض على محمد صابر وعلاء عادل وحسين جمال وأحمد سليمان وأحمد كرم.

وبمناقشة المتهمين، أقروا بأنهما يقوموا بإزالة الكابلات من أجل بيعها بعد ذلك، وتحقيق ربح غير مشروع، وتحرر محضرا بالواقعة رقم 12140 لسنه 2019، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.

