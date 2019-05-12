مصر | خلال 24 ساعة.. مباحث التموين تضبط 121 قضية مخالفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. مباحث التموين تضبط 121 قضية مخالفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

ونجحت شرطة التموين في ضبط (121) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط مالك مصنع غير مرخص لتعبئة المواد الغذائية - بدائرة قسم شرطة أكتوبر ثان (محافظة الجيزة) لحيازته وتعبئته كميات من السلع الغذائية "زيت زيتون مخلوط– خل تفاح- بديل الليمون" مستخدمًا خامات رديئة ومجهولة المصدر وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات سابقة الاستخدام من مخلفات القمامة.. حيث تم ضبط كميات قدرها (2.398) طن "زيت زيتون، زيت أولين، خل تفاح، ماء ورد" (5000) عبوة فارغة سابقة الإستخدام) غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط تاجر ألبان وسيارة نقل قيادته - بدائرة مركز شرطة بنى سويف (بمحافظة بنى سويف) لحيازته وتجميعه كميات من الألبان قدرها (2 طن ) غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، واحتوائها على حشرات وشوائب.. وفقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وجاء ضمن نتائج الحملات التموينية ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية - بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية قدرها (7000) عبوة مشروبات غازية غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط مدير مسئول عن مخبز بلدى – بدائرة قسم شرطة الأميرية (بمحافظة القاهرة) لتلاعبه واختراقه نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه فى كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم ببيعها فى السوق السوداء واستيلائه على أموال الدعم بمبلغ وقدره (1.488.046– مليون وأربعمائة وثمانية وثمانون ألفًا وستة وأربعون جنيهًا) وفقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، كما أكدت اللجنة أن المبالغ المستولى عليها تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا وتحقيق أرباح غير مشروعة.

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وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط (1024) قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط (9) قضايا أسطوانات بوتاجاز ضبط خلالها ( 86 أسطوانة بوتاجاز، وضبط (3) قضايا مواد بترولية، ضبط خلالها (62533 لتر "سولار"، وضبط (11) قضية دقيق مدعم وأقماح ضبط خلالها (12.980 طن دقيق، وضبط (231) قضية فى مجال مخالفات المخابز، وضبط (22) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية) ضبط خلالها ( 2.025 طن "سكر – 1929 عبوة "زيت طعام، سلع غذائية وغير غذائية".

وأسفرت جهود شرطة التموين عن ضبط قضية فى مجال الإستيلاء على الدعم، وضبط (57) قضية فى مجال الغش الغذائى ضبط خلالها (32.334 طن – 51828 عبوة " مواد غذائية متنوعة"، وضبط (24) قضية فى مجال الغش التجارى ضبط خلالها (8 طن "أسمنت، بلاستيك" – 3076 عبوة سلع غير غذائية متنوعة، وضبط (610) قضايا فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم وجود تراخيص، وضبط (15) قضية فى مجال اللحوم ومصنعاتها ضبط خلالها (731 كيلو جرام).

وتمكنت شرطة التموين من ضبط (29) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر ضبط خلالها (285 عبوة سجائر، وضبط (10) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة، والزراعية ضبط خلالها (37.840 طن أسمدة وأعلاف، وضبط قضيتين فى مجال السلع مجهولة المصدر ضبط خلالها (3090 قطعة "أدوات كهربائية، إكسسوارات محمول"، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين