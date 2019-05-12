مصر | في نهار رمضان.. سقوط تاجر مخدرات وبحوزته 20 طربة حشيش بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في نهار رمضان.. سقوط تاجر مخدرات وبحوزته 20 طربة حشيش بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية بحوزته 20 طربة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، في إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة.

وتمكن قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته (20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام- مبلغ مالى) أثناء تواجده بدائرة القسم بسيارة ميكروباص "صغيرة الحجم- مستأجرة"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والسيارة لترويج المواد المخدرة.