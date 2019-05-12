مصر | 11 يونيو.. الحكم في دعوى زيادة نفقة نجل المطرب الشعبي طارق الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 11 يونيو.. الحكم في دعوى زيادة نفقة نجل المطرب الشعبي طارق الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة لستئناف القاهرة لشئون الأسرة مد اجل النطق بالحكم في الدعوى رقم 277 لسمى 2018 المقدمه من نجل المطرب الشعبي طارق الشيخ لزيادة مبلغ نفقته الشهرية وذلك لجلسة 11 يونيو المقبل.

وكان مازن نجل المطرب طارق الشيخ أقام دعوى ضد والده طالبه بدفع نفقة أقارب بأنواعها، وقضت محكمة أول درجة بإلزام الأب بدفع نفقة شهرية قدرها 1500 جنيه مقابل مأكل وملبس ومسكن.

واستانف الأبن على الحكم الصادر من أول درحة وطالب بزيادة مبلغ النفقة إلى 20 ألف جنيه شهريا، معللا بأن والده طارق الشيخ ميسور الحال ويتراوح دخله ما بين 500 إلى 600 ألف جنيه شهريا وقدم مستندات تفيد دخله شهريا.