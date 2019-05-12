مصر | "حشيش وأبتريل".. حبس عاطل لاتجاره في المواد المخدرة بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حشيش وأبتريل".. حبس عاطل لاتجاره في المواد المخدرة بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتجاره في المواد المخدرة.

وكما أمرت بسرعه تحريات المباحث حول الواقعة.

وتعود التفاصيل عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عاطل لاتجاره في المواد المخدره بمنطقة حلوان.

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وأثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة حلوان، تمكنوا من ضبط عاطل وبحوزته 14 قطعه حشيش و6 أقراص أبتريل ومبلغ مالي 680 جنيه.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.

وحرر محضر بالواقعة رقم 13113 لسنة 2019 وأخطرت النيابه التي تولت التحقيقات.