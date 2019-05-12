أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' يُطلق موقع تفاعلي بـ3 لغات.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' يُطلق موقع تفاعلي بـ3 لغات.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، عن إطلاق موقع إلكتروني جديد، خلال الفترة المقبلة، يهتم بمجتمع الإعلام الأفريقي.

وقال صالح الصالحي عضو المجلس ورئيس لجنة التدريب، إن تأسيس هذا الموقع جاء بناءً على طلب متكرر للدارسين الأفارقة من الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، وفقًا لمتطلباتهم، وتحقيقًا لرغباتهم في الدورات التدريبية؛ ليكون نافذة إعلامية يشاركون فيها بعد انتهاء تدريبهم، وتمكنهم من متابعة الأحداث والتطورات في الإعلام الأفريقي من خلاله.

وأضاف أن الموقع الإلكتروني الجديد المُخصص للأفارقة سيصدر بـ3 لغات، هي الفرنسية والإنجليزية وهي الأكثر انتشارًا في غالبية الدول الأفريقية، بالإضافة إلى اللغة العربية لغة الشمال الأفريقي والدول العربية بالقارة، وسيضم الموقع بالإضافة لهذه اللغات عبر قسم الفيديو لغات أخرى، مثل البرتغالية والإسبانية والسواحيلي لتغطية أكبر قدر ممكن في أفريقيا التي تتميز بثراء كبير في اللغات المحلية المستخدمة فيها.

وأكد رئيس لجنة التدريب أن الموقع سيكون إضافة كبيرة للدارسين الأفارقة، وسيفتح أفاقًا جديدة للتواصل الإعلامي مع القارة السمراء، وهو أحد الأهداف الهامة التي تعمل عليها اللجنة من خلال الدورات التدريبية المتخصصة للدارسين الأفارقة في مختلف نواحي الإعلام، سواء الإذاعي أو الصحفي أو التلفزيوني طوال الفترة الماضية، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الخارجية واتحاد الصحفيين الأفارقة.

ومن جانبه قال عبدالجواد أبوكب رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس، والمشرف على تأسيس البوابة، إن هذا الموقع ستمثل نقلة كبيرة في التعبير عن إمكانيات المجلس والدور الكبير الذي يقوم به لخدمة الأشقاء في الإعلام الأفريقي؛ حيث سيكون مميزًا من حيث التصميم أو التقنية المستخدمة، لتجعل منه موقع تفاعلي على أفضل مستوى، يضم قناة تلفزيونية عبر يوتيوب تمكن الدارسين الأفارقة من إنتاج أعمال مهنية سواء أثناء التدريب أو بعد عودتهم لبلادهم، كما سيشمل منصة للتدريب الإلكتروني وفق الضوابط التي سيضعها المجلس في هذا الجانب، بالإضافة إلى المحتوى المختلف، والذي سيعرف عن وضع الإعلام الأفريقي ودعم تطوره، مشيرًا إلى أن الموقع ينتظر أن ينطلق بثه التجريبي باللغات الثلاث عقب عيد الفطر مباشرة.