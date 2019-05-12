أخبار مصر | وزيرة التضامن: بنك ناصر يستحدث مجموعة من المبادرات لتمكين الأسر اقتصاديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: بنك ناصر يستحدث مجموعة من المبادرات لتمكين الأسر اقتصاديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بأنه في إطار الدور المجتمعي الذي يقوم به البنك في الاهتمام بالمشروعات الاجتماعیة والاقتصادية، بهدف محاربة البطالة وتحويل الأسر الأكثر احتياجا من حالة الاعتماد على المعونات إلى حالة الإنتاج، قام البنك باستحداث مجموعة من المبادرات لتمكين الأسر اقتصاديا منها مشروع مستورة الممول من صندوق تحيا مصر لتحقق تمكينا اقتصاديا للمرأة المعيلة وتحويلها إلى ‬منتجة قادرة على كسب القوت بدلا من انتظار تلقي الدعم وتم تنفيذ من 17 ألفا و455 مشروعا في كافة المحافظات بقيمة 289 مليون و217 ألف جنيه.

وأضافت "والي" أن البنك قام ايضا بربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي من خلال مبادرة بداية جديدة والتي أطلقها صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي من خلال تقديم قروض للمتعافين من الادمان لمساعدتهم في إنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم للعودة إلى العمل والإنتاج وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم، حيث تم رصد 50مليون جنيه لدعمهم وليس على المتعافين من الإدمان الا التقدم بفكرة مشروع في حدود 100 ألف جنيه، و يتم سداد القرض على أقساط شهرية لمدة خمس سنوات ليبدأ المتعافي مشروعه ومن ثَمَّ تصبح لديه فرصة عمل حقيقية.

وفي ذات السياق قال الدكتور شريف فاروق النائب الاول لرئيس مجلس إدارة البنك، أنه ايمانا من البنك بأهمية دور الشباب في مسيرة التنمية الشاملة وفقا لرؤية 2030 قام البنك بإطلاق مبادرة من نوع خاص تهدف الي تدريب وتأهيل الشباب والمساهمة في توفير فرص عمل لهم وهو مبادرة "وظيفة تك"، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتم تخصيص 100مليون جنيه لهذه المبادرة، حيث يتم تدريب الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويحصل المتدرب فى نهاية البرنامج على فرصة عمل براتب جيد ويقدم البنك قروض ميسرة بدون فائدة او مصاريف إدارية للقرض و يسدد المتدربون قيمة القرض بعد حصولهم على الوظيفة من رواتبهم على دفعات تصل إلى 3 سنوات ولن يتم دفع أي قسط إلا بعد تعيين المتدرب في عمله الجديد وبعد أول شهر من عمله.

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كما تم تخصيص مبلغ 22مليون جنيه لبرنامج تمويل سيارات نقل جماعي بالتعاون مع شركة سويفل للنقل الجماعي وذلك بهدف لتشغيل الشباب والتخفيف من وطأة البطالة.

وأضاف فاروق، انه تم تقديم مشروعات لتحقق تمكينا اقتصاديا للفئات الأكثر احتياجا من خلال تحویل مستحقي الزكاة إلى طاقات منتجة حيث قام البنك بتجربة رائدة وهي تمليك وسائل الانتاج وذلك بتملیك الفئات الأولي بالرعاية القادرین على العمل مستلزمات مشروع إنتاجي بسیط يقوم المستفید بتحدید المشروع وفق إمكانیاته البشریة والمكان المتوفر لدیه ويتم تمويل رأسمال المشروع في صورة عینیة بدون فوائد وبضمان لجان الزكاة بنظام سداد یتناسب طبقا لظروف كل حالة وطبیعة المشروع وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز شخصية مستفيد الخدمات الاجتماعية القادر على العمل ليكون معتمداً على ذاته في كسب عيشه، واستغنائه عن الإعانات المالية.

وأشار فاروق الي سياسة البنك في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع خطط وسياسات البنك وذلك بتغيير نمط وظروف حياة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير الأطراف الصناعية أو الأجهزة التعويضية، وتوفير الخدمات الطبية الأخرى التي تساعدهم علي التغلب علي اعاقتهم حتى يكون قادرًا على الحركة والاعتماد على نفسه بل وقادرًا على العمل الذي يلائمه هذا بالإضافة الي تخصيص 3000قرض من قروض مستورة للسيدات من ذوي الاحتياجات الخاصة لدمجهم في الحياه الاقتصادية.