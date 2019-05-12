أخبار مصر | رئيس السكة الحديد يتفقد مواقع العمل بمنطقتي وسط وشرق الدلتا بخط بنها ميت غمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس السكة الحديد يتفقد مواقع العمل بمنطقتي وسط وشرق الدلتا بخط بنها ميت غمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، اليوم، مواقع العمل بخط بنها ميت غمر الزقازيق مستقلا الموتور الخاص بالمرور في المسافة من محطة بنها حتى محطة زفتى ثم مرورا من محطة ميت غمر حتى محطة الزقازيق في نطاق منطقتى وسط وشرق الدلتا، تفقد فيها عدد من المحطات والمزلقانات والبلوكات بالإضافة إلى متابعة أعمال صيانة السكك.

وشدد رئيس الهيئة، على مديرى المناطق بزيادة منافذ بيع التذاكر للعمل على تنمية إيراد الهيئة وكذلك مراجعة اعمال النظافة ومنظومة السلامة وأنظمة الحريق الموجودة بالمحطات وكذلك العاملين بالوظائف الحرجة والبلوكات بضرورة الالتزام بإجراءات وتعليمات السلامة ومراجعة السكك والتحاويل والأحواش والتأكد من تنفيذ برامج الصيانة المقررة للعنل على تحقيق زيادة معدلات السلامة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب.

كما شدد رئيس الهيئة على العاملين بمكاتب التذاكر ومشرفي القطارات على حسن معاملة الركاب، كما التقى بعدد من الركاب وتأكد منهم على تحسن مستوى الخدمة المقدمة لهم يأتى ذلك ضمن الجولات المفاجئة التي يقوم بها رئيس الهيئة والذي يتضمن مراجعة شاملة في مواقع العمل بهدف توفير سلامة وأمان حركة مسير القطارات.

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وأثناء تفقده محطة سعد باشا زغلول ومحطة ميت غمر قرر صرف مكافأة لبعض العاملين بمنظومة الإشارات نظرا لما لمسه من التزامهم بالتعليمات واللوائح وإجراءات السلامة كما اكد على مديري المناطق بسرعه غلق المعابر غير الشرعية ووضع برنامج زمني لصيانة نظم الإشارات والسكك بالخطوط الفرعية.

كما أكد رئيس الهيئة خلال تفقده ورشة عمرة العربات وصيانة الجرارات بالزقازيق على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة التى تتم فى أعمال الصيانة والتجهيز اليومى والعمل على زيادة نسبة الاتاحية للجرارات والعربات وعدم خروج أى قطار قبل التأكد من سلامته .

واوضح رئيس الهيئة أن تقوم حاليا بخطة تطوير شاملة في منظومة السكك الحديدية تشمل جميع المجالات تحديث نظم الإشارات وتجديد وصيانة الخطوط الحديدية وتطوير المحطات والمزلقانات، بالإضافة إلى تحديث أسطول الوحدات المتحركة من عربات وجرارات للمحافظة على انتظام حركة مسير القطارات والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للركاب .