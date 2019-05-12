أخبار مصر | شرف الدين فيصل يقترح تأسيس شركة مساهمة للأطباء البيطريين للإنتاج الحيواني

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تقدم الدكتور شرف الدين فيصل شرف، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس لجنتي المشروعات وتنمية الموارد، أمين عام اللجان المتخصصة، بمقترح، للدكتور خالد العامري، النقيب العام للأطباء البيطريين، لطلب ترخيص وتأسيس شركة مساهمة للأطباء البيطريين للإنتاج الحيواني، والداجني والسمكي والأعلاف والصناعات الدوائية ومستلزمات الإنتاج.

وأكد شرف، في مقترحه، أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقته، وفقا للضوابط التي يحددها المجلس الترخيص لأشخاص القانون العام لتأسيس شركات مساهمة بمفردها، أو مع شركاء آخرين أو المساهمة في شركات قائمة وفقا لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية، بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة المشار إليها بما لا يتعارض وأغراض هذه الاشخاص.

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ولفت عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين إلى أن ذلك وفق ما نص عليه القانون رقم 48 لسنة 69 الخاص بإنشاء نقابه الأطباء البيطريين واستعراض الباب الأول الخاص بإنشاء النقابة وأهدافها، واللائحة الداخلية لها، وقرار وزير الصحة رقم 166 لسنه 1970، وأحكام القانون رقم 127 لسنه 2015 بشأن الترخيص لأشخاص القانون العام، فى مادته الأولى.

وأوضح أنه بالإطلاع على أحكام القضاء والإفتاء القانونى، وجد أن المشرع قد منح النقابات المهنية الشخصية الاعتبارية، وخولها حق احتكار المهنة، باعتبارها مرفق عام وقصرها على أعضائها دون سواهم، ومنحها حق فرض رسوم مالية فى صورة اشتراكات جبرية تُحصل فى مواعيد دورية، بجانب سلطة إصدار قرارات واجبة التنفيذ في شؤون أعضائها، مشيرا إلى أنه بناءا على ذلك أصبحت النقابة المهنية شخص إدارة من أشخاص القانون العام.

وطالب شرف، من النقيب العام للأطباء البيطريين، بالنظر إلى مقترحه، وعرضه على مجلس النقابة العامة، والموافقة علي تقديم مذكرة للعرض على رئيس الوزراء، لطلب ترخيص تأسيس شركة مساهمة، للأطباء البيطريين للإنتاج الحيواني والداجني والسمكي والأعلاف والصناعات الدوائية، ومستلزمات الإنتاج.