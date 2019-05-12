أخبار مصر | فريق أطفال بلا مأوى ينقذ مسنا ويعيده لأسرته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فريق أطفال بلا مأوى ينقذ مسنا ويعيده لأسرته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجح فريق أطفال بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، في إنقاذ مسن بلا مأوى وإعادته لأسرته، وتبين خلال دراسة الحالة التي قام بها الفريق أن المسن "حسين. أ"، البالغ من العمر 62 عاما مقيم أعلى كوبري الدقي مصابا ببعض الكدمات في أماكن متفرقة بجسده ويعاني من بعض الاضطرابات النفسية.
وعلى الفور تدخل فريق أطفال بلا مأوي لتقديم يد العون للمواطن وإعطائه ملابس لتدفئته وتم اصطحابه لمستشفى 6 أكتوبر بالدقي، حيث تم توقيع الكشف الطبي عليه وعمل بعض الأشعة اللازمة للاطمئنان على صحته.
وبعد عمل جلسة نفسية له تبين أنه قادم من محافظة السويس ولكن حالة الإعياء الشديدة التي وجد عليها لم تسمح له بالحديث عن سبب نزوله الشارع وقدومه من محافظة لأخرى فتم أصطحابه لدار الفريد لتقديم له كافة انواع الرعاية النفسية والصحية تبين أن أسرة المواطن فى حالة بحث عنه حيث قاموا بعمل إعلان يفيد بتغيبه وانه يعاني من مرض الزهايمر.
وعلى الفور تم التواصل مع الاسرة وتم تسليم المواطن لأسرته.
وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي برنامجا متكاملا لحماية الاطفال والكبار بلاماوي في ١٤ محافظة.