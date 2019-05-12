أخبار مصر | فريق أطفال بلا مأوى ينقذ مسنا ويعيده لأسرته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فريق أطفال بلا مأوى ينقذ مسنا ويعيده لأسرته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق أطفال بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، في إنقاذ مسن بلا مأوى وإعادته لأسرته، وتبين خلال دراسة الحالة التي قام بها الفريق أن المسن "حسين. أ"، البالغ من العمر 62 عاما مقيم أعلى كوبري الدقي مصابا ببعض الكدمات في أماكن متفرقة بجسده ويعاني من بعض الاضطرابات النفسية.

وعلى الفور تدخل فريق أطفال بلا مأوي لتقديم يد العون للمواطن وإعطائه ملابس لتدفئته وتم اصطحابه لمستشفى 6 أكتوبر بالدقي، حيث تم توقيع الكشف الطبي عليه وعمل بعض الأشعة اللازمة للاطمئنان على صحته.

Advertisements

وبعد عمل جلسة نفسية له تبين أنه قادم من محافظة السويس ولكن حالة الإعياء الشديدة التي وجد عليها لم تسمح له بالحديث عن سبب نزوله الشارع وقدومه من محافظة لأخرى فتم أصطحابه لدار الفريد لتقديم له كافة انواع الرعاية النفسية والصحية تبين أن أسرة المواطن فى حالة بحث عنه حيث قاموا بعمل إعلان يفيد بتغيبه وانه يعاني من مرض الزهايمر.

وعلى الفور تم التواصل مع الاسرة وتم تسليم المواطن لأسرته.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي برنامجا متكاملا لحماية الاطفال والكبار بلاماوي في ١٤ محافظة.