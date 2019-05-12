أخبار مصر | رئيس البرلمان يُحيل 18 مشروع قانون للجان النوعية بالمجلس لمناقشتهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان يُحيل 18 مشروع قانون للجان النوعية بالمجلس لمناقشتهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، 18 مشروع قانون مُقدمين من النواب والحكومة إلى اللجان النوعية لمناقشتهم.

وضمت قائمة القوانين، تعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وتعديل أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى، وتعديل أحكام قانون رقم 63 لسنة 1942 بفرض رسم إضافي للأعمال الخيرية إلى لجنة مشتركة من لجان الخطة والموازنة والتضامن الاجتماعى والإدارة المحلية والنقل والمواصلات، بالإضافة إلى إصدار قانون نظيم نشاط التمويل الاستهلاكى إلى لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، وتعديل أحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014 إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.

وشملت القائمة، تعديل بعض أحكام قانون إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن إلى لجنة مشتركة من لجنتى الإسكان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع النائبة هبة هجرس و60 آخرين بشأن تعديل أحكام قانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعى، ومشروع النائب أحمد فؤاد و60 آخرين بتعديل قانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومى، ومشروع النائب عبد المنعم العليمى و60 آخرين بشأن تعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 إلى لجنة الخطة والموازنة، ومشروع النائب إيهاب الطماوى و60 آخرين إنشاء جهاز مكافحة الإغراق لحماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية‎ إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية والصناعة والشئون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى مشروع النائب عبد المنعم العليمى و60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة إلى لجنة القوى العاملة، ومشروع النائبة نادية هنرى و60 آخرين بشأن تعديل أحكام قانون 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية إلى لجنة مشتركة من لجنتى القوى العامة والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع النائب شريف نادي و60 آخرين بشأن ضم العاملين بوزارة الزراعة بمشروع التشجير لإبادة ذبابة الفاكهة والعاملين بإدارة فحص واعتماد التقاوى إلى درجات دائمة للموازنة العامة للدولة إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والخطة والموازنة والزراعة.

وكذلك مشروع النائب هانى محمد النواصرة و60 آخرين بشأن تعديل قانون رقم 76 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمى والقوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع النائب عبد الهادى القصبى و60 آخرين بشأن إصدار قانون صندوق دعم المرأة المصرية إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعى والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع النائبة كارولين ماهر و60 آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون التضامن الاجتماعى رقم 173 لسنة 2010 إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن والقوى العاملة، ومشروع النائب وحيد قرقر و60 آخرين بشأن تعديل أحكام قانون لسنة 2018 في شأن نظام التأمين الصحى الشامل إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الصحية والخطة والموازنة.

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وأحال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، عددًا من القرارات الجمهورية للجان النوعية بعد موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وذلك للنظر فى طريقة إقرارها.

حيث أحال "عبد العال" قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 177 لسنة 2019 بشأن الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، والذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلًا ائتمانيًا بحد أقصى يبلغ 60 مليون يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ 2 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 1 2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتى الشئون الاقتصادية والصحية.

وأحال عبد العال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 178 لسنة 2019 بشأن الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم المشروعات النسائية، والذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلًا ائتمانيًا بحد أقصى يبلغ 50 مليون يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 1 2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والتضامن الاجتماعى، كما أحال رئيس البرلمان قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 183 لسنة 2019 بشأن الاتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ليتوانيا بشأن الإعفاء المتبادل من شرط تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 2522019 إلى لجنة مشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والامن القومى.

وأحال رئيس البرلمان أيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2019 إلى لجنة طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد" رقم 203د -41، الصادر عن الدورة الحادية والأربعين لمجلس المحافظين بتاريخ 13 و14 فبراير 2018 بروما، بشأن التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في موارد الصندوق إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، كما أحال عبد العال قـرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 126 لسنة 2019 إلى لجنة بشأن إلغاء اتفاقية إيجار منتهي بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع تأهيل محطات الضخ لمياه الري والصرف، والصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 351 لسنة 2014، إلى لجنة مشتركة من لجنة الزارعة والرى ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.