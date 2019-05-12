أخبار مصر | النائب مصطفى الجندي: السيسي أصدر تكليفات فورية للحكومة بتعزيز جهود ضبط الأسواق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائب مصطفى الجندي: السيسي أصدر تكليفات فورية للحكومة بتعزيز جهود ضبط الأسواق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد عضو مجلس النواب، مصطفى الجندي، بالقضايا التي استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع الحكومة، ومتابعته الشخصية في توفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين خلال شهر رمضان المعظم بالكميات والأسعار المناسبة، فضلًا عن آخر المستجدات الخاصة بتطوير منظومة الدعم وتنقية قوائم المستفيدين من البطاقات التموينية، بحيث تصبح المنظومة أكثر فاعلية وكفاءة انما هو دليل قاطع على الاهتمام الرئاسى بتوفير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان، وهو ما تحقق بالفعل وضرب جشع التجار في مقتل.

النائب البرلماني، أوضح في بيان اليوم الأحد، أن الرئيس السيسي أصدر تكليفات فورية للحكومة بتعزيز جهود ضبط الأسواق من خلال تشديد الرقابة على منافذ البيع، وتعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان حصول المواطنين على مختلف السلع وبجودة عالية.

وطالب النائب، الحكومة بالاستمرار في تنفيذ تكليفات الرئيس حتى بعد شهر رمضان الكريم لمواجهة جشع بعض التجار.​