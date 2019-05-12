أخبار مصر | رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية: رمضان 29 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية: رمضان 29 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد كشفت أن عدة شهر رمضان للعام الهجري الحالي، ستكون 29 يوما، وأن قمر رمضان وقع فى لحظة التربيع الأول فجر اليوم الأحد في تمام الساعة الثالثة و12 دقيقة بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وبذلك يكون قد قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض.

وأضاف في تصريح اليوم لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن فترة التربيع الأول، هي وقت مثالي لرصد تضاريس سطح القمر باستخدام المنظار ثنائي العينية أو تلسكوب صغير، حيث يظهر نصف القمر ونصفه الآخر مظلما، كما أن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدًا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانبين المضيء والمظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

وأوضح أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليلة، وذلك مع اقتراب القمر من طور البدر المكتمل، وبدلا من شروقه بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس، مشيرا إلى أنه فى تلك الحالة ستشهد ساعات الصيام فى مصر زيادة يومية تدريجية، إلى أن تصل فى نهاية الشهر إلى 15 ساعة و43 دقيقة، مقابل 15 ساعة و3 دقائق فى بدايته وذلك بحسب توقيت المحلي لمدينة القاهرة.