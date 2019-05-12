أخبار مصر | البرلمان يفوض هيئة مكتب المجلس في تحديد مناقشة 8 طلبات عامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان يفوض هيئة مكتب المجلس في تحديد مناقشة 8 طلبات عامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فوض الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة 8 طلبات مناقشة عامة مُقدمة من النواب أبرزهم ما تقدم به النائب بسام فليفل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إعفاء المساجد والكنائس من فواتير المياه والكهرباء لارتفاع أسعارها، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بمستوى الخدمات العامة بالقرى والمحافظات.

وكذلك طلب مناقشة مُقدم من النائبة داليا يوسف وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة نقص المياه والسيطرة على الفاقد منها، ومناقشة طلب النائب طارق فاروق متولي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الرقابة على الأسعار، وطلب النائبة منى عبد العاطي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تكليف خريجي كليات الصيدلة، وطلب النائبة ثريا الشيخ وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توصيل الغاز الطبيعي لمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة.

وكذلك طلب مناقشة مُقدم من النائب محمد حبيب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين الأوضاع المالية للأطباء البشريين وتوفير المستلزمات اللازمة لأداء عملهم، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن إمكانية تعديل شروط وأحكام برنامج تكافل وكرامة.