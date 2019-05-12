الأرصاد تحذر من طقس الغد في أوقات الصيام.. اعرف التفاصيل

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الأرصاد تعلن طقس الإثنين
حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس غدا الإثنين، متوقعة أن يكون معتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصرالصغرى العظمىالقاهرة 23 37شبين الكوم 23 36طنطا 23 35دمنهور 21 35الإسكندرية 19 27بلطيم 19 27مطروح 18 25السلوم 16 28سيوة 18 32بورسعيد 20 26دمياط 20 27الزقازيق 24 38الإسماعيلية 20 37السويس 20 36العريش 18 30 رفح 17 29 رأس سدر 20 35 نخل 15 35 نويبع 24 36 طابا
الصغرى العظمى
القاهرة 23 37
شبين الكوم 23 36
طنطا 23 35
دمنهور 21 35
الإسكندرية 19 27
بلطيم 19 27
مطروح 18 25
السلوم 16 28
سيوة 18 32
بورسعيد 20 26
دمياط 20 27
الزقازيق 24 38
الإسماعيلية 20 37
السويس 20 36
العريش 18 30
رفح 17 29
رأس سدر 20 35
نخل 15 35
نويبع 24 36
طابا 21 36
كاترين 14 28
الطور 22 35
شرم الشيخ 23 34
الغردقة 21 35
مرسى علم 22 34
الفيوم 19 37
بنى سويف 19 37
المنيا 20 37
أسيوط 21 38
سوهاج 21 38
قنا 22 39
الأقصر 22 40
أسوان 23 40
أبوسمبل 23 41
الوادي الجديد 20 38
شلاتين 21 33
أبو رماد 22 32
حلايب 22 30
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