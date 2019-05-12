الأرصاد تحذر من طقس الغد في أوقات الصيام.. اعرف التفاصيل

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الأرصاد تعلن طقس الإثنين حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس غدا الإثنين، متوقعة أن يكون معتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصرالصغرى العظمىالقاهرة 23 37شبين الكوم 23 36طنطا 23 35دمنهور 21 35الإسكندرية 19 27بلطيم 19 27مطروح 18 25السلوم 16 28سيوة 18 32بورسعيد 20 26دمياط 20 27الزقازيق 24 38الإسماعيلية 20 37السويس 20 36العريش 18 30 رفح 17 29 رأس سدر 20 35 نخل 15 35 نويبع 24 36 طابا درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر الصغرى العظمى

القاهرة 23 37

شبين الكوم 23 36

طنطا 23 35

دمنهور 21 35

الإسكندرية 19 27

بلطيم 19 27

مطروح 18 25

السلوم 16 28

سيوة 18 32

بورسعيد 20 26

دمياط 20 27

الزقازيق 24 38

الإسماعيلية 20 37

السويس 20 36

العريش 18 30

رفح 17 29

رأس سدر 20 35

Advertisements نخل 15 35

نويبع 24 36

طابا 21 36

كاترين 14 28

الطور 22 35

شرم الشيخ 23 34

الغردقة 21 35

مرسى علم 22 34

الفيوم 19 37

بنى سويف 19 37

المنيا 20 37

أسيوط 21 38

سوهاج 21 38

قنا 22 39

الأقصر 22 40

أسوان 23 40

أبوسمبل 23 41

الوادي الجديد 20 38

شلاتين 21 33

أبو رماد 22 32

حلايب 22 30

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