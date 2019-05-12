شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» يدشن جمعية للصداقة البرلمانية بين مصر وغانا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، رئيس برلمان غانا أرون مايك، والوفد المرافق له. وفي بداية اللقاء، رحب «عبدالعال» برئيس برلمان غانا، مشيرًا إلى العلاقات القوية والراسخة بين البلدين الشقيقين، مستحضرًا العلاقات الوثيقة التي جمعت الزعيمين الراحلين جمال عبدالناصر والزعيم الغاني نكروما، وأكد على محورية دولة غانا في إقليم غرب أفريقيا في ضوء تجربتها السياسية الرائدة.

ولفت عبدالعال إلى تقدير مصر للتجربة الاقتصادية لدولة غانا، خاصة في ضوء توجه دولة غانا لجذب استثمارات القطاع الخاص مبديًا رغبة الدولة المصرية في الشراكة الاقتصادية مع دولة غانا بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.

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وأكد رئيس البرلمان أنه يُعول على برلماني البلدين في دفع وتعزيز العلاقات المصرية الغانية إلى آفاق أرحب، معلنًا تدشين جمعية الصداقة البرلمانية بين مصر وغانا للبناء على العلاقات الراسخة والتاريخية بين البلدين الشقيقين

وأشار إلى خطة مصر الطموحة خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي خاصة على مستوى بناء السلم والأمن الأفريقي، وكذا التجربة المصرية الرائدة في تمكين الشباب الأفريقي من خلال إعلان مدينة أسوان عاصمة للشباب الأفريقي واستضافتها لملتقى الشباب العربي الأفريقي في مارس الماضي بحضور رئيس الجمهورية.

من جانبه، وجه أرون مايك رئيس برلمان غانا جزيل الشكر والتقدير للدكتور على عبدالعال على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لقيها والوفد المرافق منذ قدومهم إلى مصر، واصفًا البرلمان المصري بأنه من أعرق برلمانات العالم، مشيدًا بالدور المصري الرائد في قارة أفريقيا خاصة على مستوى دعم حركات التحرر الوطني الأفريقية من الاستعمار، مؤكدًا ضرورة دفع العلاقات بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات بما فيها تحقيق التكامل الاقتصادي.