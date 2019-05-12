شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من جلود الثعابين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال جمارك مطار القاهرة، من ضبط محاولة تهريب كمية من جلود الثعابين بالمخالفة لقانون الحياة البرية رقم 1150 لسنة 1999 وقرار رئيس الجمهورية رقم 102 لسنة 1983 بتطبيق الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية أنواع الحيوانات البرية المهدد بالانقراض (سايتس) وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 وأحكامه وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، المعدل برقم 9 لسنة 1999 م 28، والمرسوم الوزاري رقم 1150لسنه 1995.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على الخطوط السودانية القادمة من الخرطوم، اشتبه محمد عبد الوهاب، مأمور اللجنة الجمركية، فى راكب سوداني الجنسية قادم من الخرطوم، وتم تمرير حقائبه على أجهزة الفحص بالأشعة « X-RAY» بمعرفة سالم عابد، مأمور الفحص، حيث تم تأييد الاشتباه.

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وبالعرض على أميرة عطية، مدير الجمرك، قررت تشكيل لجنة جمركية من أحمد رفاعي، مأمور الجمرك، وعبد الفتاح دويدار، المشرف على الصالة الخضراء لتفتيش أمتعة الراكب الشخصية، فتبين وجود 800 فرخ من جلود الثعابين بوزن قائم 36 كيلو جرام.

وقرر إبراهيم عبد اللطيف، رئيس الإدارة المركزية للجمارك مطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 13 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.