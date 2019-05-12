شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب امتحان الحاسب الآلي بالمنوفية.. ووكيل الوزارة: شائعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر عدد من أولياء الأمور لطلاب المرحلة الإعدادية، بمحافظة المنوفية، بنشر امتحان الحاسب الآلي للشهادة الإعدادية، أثناء تواجد الطلاب داخل اللجان، وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» لتأكيد تسريب الامتحان.

وأكد أحمد عادل أحد أولياء الأمور أن الامتحان تم تسريبه وتداوله على الهواتف المحمولة قبل دخول الطلاب الامتحان ويتم بيعه علنا في المكتبات التي تواجه المدارس. مطالبا بوقف ما وصفه بالمهزلة، مؤكدا أنها ليست المرة الأولي لتسريب الامتحان وسبق أمس تسريب امتحان العلوم واللغة العربية.

من جانبه أكد مختار شاهين وكيل تعليم المنوفية أنه لا يوجد تسريب الامتحانات مؤكدا أنها شائعات مغرضة واضاف أنه تفقد صباح اليوم اللجان في عدد من مدارس شبين الكوم ولم تتلقى غرفة العمليات بالمديرية أي شكاوى