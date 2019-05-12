شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «شباب القليوبية» يشطب 3 لاعبين من الدورة الرمضانية بقليوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود الصبروت، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إن مرتكب الواقعة ليس من المشاركين في الدورة الرمضانيه مشيرا انه كان متواجد ضمن الجمهور خلال المبارة ونزل لمناصرة 3 من معارفه وأقاربة المشاركين في فريق قلما بالدورة واطلق الرصاص وفر هاربا.

اضاف الصبروط انه تم إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار مركز شرطة حيث كان يتواجد احد المخبرين السريين خلال المباراة لتامين الدورة مشيرا انه تم شطب اللاعبين ال3 الذين نزل المتهم الملعب لمناصرتهم من الدورة على ان يستكمل الفريق مشواره بالدورة بدونهم يوم الثلاثاء المقبل.

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اوضح الصبروط ان ماحدث واقعة عابرة وان كافة الدورات الرمضانية بمختلف الاندية ومراكز الشباب تسير وفق المخطط لها بدون مشاكل وتحت إشراف من المديرية فنيا وفي تواجد امني حيث لايتم تنظيم أي دورات أو تجمعات إلا بعد الموافقة الامنية عليها ووجود قوة امنية لتامين الفعاليات وفق المتعارف عليه لتامين اللاعبين والجمهور ومكان اللقاء.

كانت الدورة الرمضانيه بقرية قلما شهدت امس حالة من الفوضى اثناء مباراة كرة القدم بين فريقى قلما وطنان حيث قام شاب من قرية قلما باقتحام الملعب «المستطيل الاخضر» وبحوزته فرد خرطوش واطلق الرصاص بشكل عشوائى اعترضا على قيام لاعب من قرية طنان بدفع لاعب من فريق قلما وحدثت مشادة بين الفريقين بالملعب وقام الجماهير بالسيطرة على الشاب ومحاولة اخذ السلاح منه بعد ان اطلق عدة طلقات نارية في الهواء وفرا هاربا من الملعب.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير الامن اخطارا من العميد هيثم حجاج مامور مركز قليوب يفيد قيام شاب بقرية قلما اثناء مباراة كرة قدم عقب الافطار امس بين فريقى طنان وقلما في اطار دورة رمضانيه تقام سنويا حيث قام الشاب باقتحام الملعب وبحوزته فرد خرطوش واطلق عدة اعيرة نارية في الهواء اعترضا على قيام احد اللاعبين في فريق طنان بدفع لاعب في فريق قلما ونشبت بين الفريقين مشادة وتدافع في الملعب فقام الشاب بدخول المستطيل الاخضر ماسكا فرد خرطوش واطلق عدة اعيرة نارية في الهواء فسادت حالة من الفزع بين اللاعيبه والجماهير وحاولوا السيطرة عليه واخذ السلاح منه إلا انه اسرع هاربا من الملعب وتم اخطار مركز الشرطه وجارى ضبطه والسلاح المستخدم.