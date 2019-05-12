شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس الوزراء: زيادة المكون المحلى بالصناعة مسألة حياة أو موت للحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - استدامة معدلات التنمية التى تحققها مصر حالياً يتطلب تعميق الصناعة المحلية

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمناقشة خطة الحكومة لتعميق المكون المحلى فى الصناعة، الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدد من رجال الصناعة، ورؤساء الشركات الكبرى العاملة فى مصر.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن هذا الاجتماع يأتى فى إطار ما توليه الحكومة من اهتمام بوضع خطة عاجلة تستهدف زيادة المكون المحلى فى الصناعة، وتقليل استيراد مدخلات الإنتاج، عن طريق إنتاج تلك المدخلات محلياً، بما ينعكس فى النهاية على توفير العملة الصعبة، ومعالجة الاختلال فى الميزان التجارى، وكذا توفير فرص العمل.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن استدامة معدلات التنمية التى تحققها مصر حالياً يتطلب تعميق الصناعة المحلية، لأن تقوية وتعزيز الصناعة هى الضمانة للحفاظ على الاقتصاد فى مساره السليم، وعدم حدوث أى تراجع فى مستهدفات النمو.

وأضاف مدبولى أنه يجب تبنّى خطة محددة تتضمن إجراءات عاجلة وقابلة للتنفيذ، تستهدف تصنيع مدخلات الإنتاج محلياً، لا سيّما وأن مصر تمتلك إمكانات تؤهلها لذلك إذا ما أحسنا استغلال الموارد والإمكانات المتاحة.

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وأكد رئيس الوزراء على أهمية الدور الذى يمكن أن يضطلع به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تشجيع صغار المستثمرين على إنشاء ورش ومصانع صغيرة تقوم بإنتاج المدخلات والمكونات اللازمة للتصنيع، مثلما يتم فى أوروبا والولايات المتحدة، حيث تعتمد المصانع الكبيرة على مدخلات إنتاج ومكونات يتم تصنيعها محلياً فى تلك المصانع الصغيرة والورش.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولى أكد خلال الاجتماع أن ملف زيادة المكون المحلى فى الصناعة بات يمثل مسألة حياة أو موت بالنسبة للحكومة، وأنه سوف يأخذ هذا الموضوع على عاتقه خلال القترة القادمة، وصولاً إلى صياغة استراتيجية متكاملة يتم تطبيقها خلال فترة وجيزة.

واستمع رئيس الوزراء إلى مقترحات رجال الصناعة ورؤساء الشركات حول رؤيتهم لكيفية تحقيق هدف زيادة المكون المحلى فى الصناعة، وتقليل الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة، عن طريق تصنيعها محلياً.

وتم الاتفاق على عقد سلسلة اجتماعات منفصلة تبدأ خلال أسبوع لكل شعبة صناعات على حدة، للاستماع إلى مقترحات ممثلى كل شعبة لتعميق الصناعة المحلية، وما يقترحون على الحكومة أن تتخذه من إجراءات وقرارات، من أجل صياغة استراتيجية متكاملة يتم تطبيقها فى أسرع وقت ممكن، وذلك على غرار ما تم بشأن الاستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات المصرية، والتى تم صياغتها من خلال المناقشات والاجتماعات التى عقدها رئيس الوزراء مع ممثلى المجالس التصديرية.