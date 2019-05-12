الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لـ20 قرية بقنا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لعدد 20 قرية بمراكز "دراو وإدفو ونصر النوبة" بمحافظة أسوان وذلك طبقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية مع مراعاة الحد الأقصى للارتفاع الوارد بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة. وكان قد تم اعتماد تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بالإضافة إلى اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة سيدى سالم التابع لمحافظة كفر الشيخ.

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