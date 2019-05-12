شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم يتفقد سير الامتحانات فى كلية الآداب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب لجان الامتحانات بكلية الآداب بحضور الدكتورة سوزان القلينى عميدة الكلية، والدكتور مصطفى مرتضى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

و تفقد نائب رئيس الجامعة، اللجان والاطمئنان على حالات الطلاب وسير أعمال الامتحانات وتوفير وسائل الأمن والسلامة للطلاب وتوافر عدد كاف من المراقبين داخل كل لجنة، والتأكد من إجراء الامتحانات فى جو مناسب للطلاب وكذلك تواجد أستاذ المادة للتغلب على أى مشكلات تواجه الطلاب والتأكد من التوزيع العادل للدرجات فضلاً عن تنوع الأسئلة وشمولها المنهج.

كما تأكد أيضا من تواجد سيارات الإسعاف خارج اللجان وتواجد الأطقم الطبية، وتوفير تهوية جيدة داخل اللجان والتأكد من هدوء اللجان وانضباطها والتصدى لأى محاولة للغش أو الإخلال بنظام اللجان، متمنياً لجميع الطلاب التوفيق .

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