انت الان تتابع ضبط 5 تجار «حشيش وإستروكس» في القناطر وشبرا الخيمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مخدرات - أرشيفية

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية من ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش والإستروكس المخدر بحوزة 5 تجار قبل ترويجها على عملائهم في نهار رمضان. إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة يفيد ضبط كل من "أحمد. ع. ح - 28 عاما"، و"عمرو . س . ع - 34 عاما"، و"حسن . خ . س - 23 عاما"، و"مصطفى . ح . ع - 22 عاما"، وبحوزتهم كمية من مخدر الإستروكس تزن حوالي 1 كيلو جرام ومبلغ 700 جنيه و4 هواتف محمولة.

كما تلقى مدير الأمن إخطارا من المقدم مروان الحسينى رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، يفيد ضبط المدعو "ماهر .ح . ك - 49 عاما" ومقيم بقرية "أبو الغيط" دائرة المركز، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالي 1.500 كيلو جرام ومبلغ 625 جنيها، وهاتف محمول وسلاح أبيض، مطواة. بمواجهة المتهمين، أقروا أمام رجال الشرطة

Advertisements