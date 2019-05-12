انت الان تتابع جامعة كفر الشيخ: مُعيد «إرهابي» وراء «شائعات الرئيس» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس جامعة كفر الشيخ

أصدرت جامعة كفر الشيخ، اليوم الأحد، بيانًا صحفيا لتوضيح حقيقة شائعة ما تداولته إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعنوان "رئيس جامعة كفر الشيخ يشترى لنفسه شهادة بأنه أفضل إداري بعشرات الآلاف من الجنيهات". وجاء في بيان الجامعة: "إن (أدمن) هذه الصفحة على موقع التواصل الاجتماعي الذى نشر هذه الشائعة هو إرهابي كان يعمل معيدا تم فصله من إحدى الجامعات الكبرى، وهرب إلى قطر ومنها إلى أمريكا، ومحكوم عليه بالإعدام في قضية 74 عسكرية قتل جنود وضباط جيش".

وأضاف: "جامعة كفر الشيخ -أو رئيسها- لم تشتر أي ألقاب وليست في حاجة إلى ألقاب جديدة، فقد أكرمنا الله بأن نرى ثمار جهودنا بفوز الجامعة بجائزة أفضل جامعة مصرية لعام 2018، وعلى المستوى الدولي فقد حققت الجامعة المركز 601 بين الجامعات العالمية في تصنيف التايمز البريطاني عام 2018". وتابع: "الجامعة في عام 2019

Advertisements