انت الان تتابع تواضروس يروج لمصر في تدشين كنيسة العذراء مريم بألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

البابا تواضروس

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأحد، صلوات تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة دوسلدروف الألمانية في بداية رحلته الرعوية إلى ألمانيا، وصلى البابا القداس الإلهي بالكنيسة ذاتها، عقب صلوات التدشين بمشاركة الأنبا بطرس الأسقف العام، والأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية، والأنبا بافلوس أسقف اليونان، والأنبا ميشائيل أسقف ورئيس دير الأنبا أنطونيوس، كريف لباخ، والكنائس التي حوله بألمانيا، والكهنة، والشعب القبطي بمدينة دوسلدروف الألمانية.

ودعا قداسة البابا تواضروس الثاني، في كلمته أمس السبت، خلال لقائه مع شعب الكنيسة، بحضور السفير بدر عبدالعاطي السفير المصري بألمانيا، والدكتور خالد طه القنصل العام المصري في فرانكفورت، جموع الشعب الألماني إلى قراءة التاريخ المصري الغنى بالحضارة الإنسانية "الفرعونية والقبطية والإسلامية".ووجه البابا الدعوة

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