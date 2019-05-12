شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار تحت شعار «أفريقيا تبتكر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إنه تقرر أن يحمل معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار 2019، شعار (إفريقيا تبتكر) (Africa Innovates) إعلاء لتسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، ما يعد تتويجاً لجهود مصر لتعزيز العلاقات مع القارة الإفريقية، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف.

وأضاف صقر، خلال رئاسته للاجتماع التحضيري الأول، لمعرض القاهرة الدولي السادس للابتكار 2019، والذي أقيم اليوم، الأحد، بقاعة الدكتور إبراهيم بدران، بالأكاديمية، لبحث خطة العمل الخاصة بالمعرض: «أنه تم تخصيص مساحات كبيرة بالمعرض في دورته السادسة هذا العام، للمبتكرين من الدول الإفريقية والعربية والصين.. مشيراً إلى أن الصين كانت هي ضيف شرف النسخة الرابعة، وجنوب إفريقيا ضيف شرف النسخة الخامسة (الأخيرة)».

Advertisements

وأشار إلى أن معرض القاهرة الدولي للابتكار، تنظمه الأكاديمية سنوياً منذ عام 2014، ويقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويهدف إلى فتح آفاق جديدة أمام المخترعين والمبتكرين، لتسويق اختراعاتهم وابتكاراتهم بطريقة فعالة، واحترافية ومباشرة، بمشاركة العديد من الوزراء الحاليين، والسابقين، ورجال الصناعة والاستثمار، وكبار الشخصيات.

وأوضح رئيس الأكاديمية أنه تم تنظيم النسخ الخمس السابقة للمعرض في الحرم اليوناني بالتحرير، ثم قصر البارون، وقلعة صلاح الدين، واستقبل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعرض الرابع والخامس، ليأخذ بذلك المعرض موقعه على خريطة المعارض الدولية.

وأكد صقر أن النسخة الخامسة للمعرض كان لها النصيب الأكبر في المعروضات والجوائز، حيث عرض بها أكثر من 680 ابتكاراً، وتم منح عدد 90 جائزة، وزار المعرض 5 آلاف زائر، وأكثر من 2.5 مليون زائر لصفحة المعرض على مواقع التواصل الاجتماعي.