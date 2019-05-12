شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال»: «النواب والشيوخ» سيكونان نبتًا برلمانيًا خالصًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذّر الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، من التصريحات التي تثير الرأي العام، والأنباء غير الصحيحة من بينها «تطوع الكثيرين بتحديد نسب معينة ستجرى على أساسها انتخابات مجلسي النواب والشيوخ».

وقال «عبدالعال» خلال الجلسة العامة، الأحد: «فوجئت أن عددًا من النواب تطوعوا وأعلنوا عن نسب لقوائم انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب، رغم أن المجلس لم يتطرق لهذا الأمر بالمرة، لأن مثل هذه القوانين لها طبيعة توافقية ولا يمكن أن تمر من وجهة نظر حزب الأغلبية فقط».

وأضاف أنه «لا يجوز للحكومة أن تتقدم بقانون حول انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، لأنه سيكون نبتًا برلمانيًا خالصًا»، مشيرًا إلى أن «المحكمة الدستورية العليا وضعت ضوابط للنسب، حتى لا يكون هناك إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص».

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وتابع: «لا يجوز لحزب أغلبية أو حزب حاكم وهو أمر موجود على مستوى العالم أن يضع قوانين الانتخابات، لأنها قوانين ذات طابع توافقي ولا يمكن لأي ائتلاف أو حزب أن يوظف القوانين لمصلحته، كما أن هناك آلية للقوائم المغلقة بالأغلبية المطلقة والقوائم النسبية، وتابع :«لا داعي على الإطلاق لمثل تلك التصريحات».

وفى سياق مختلف، نفى الدكتور على عبدالعال قيام مجلس النواب بمناقشة أي قوانين متعلقة بالإيجار القديم خلال الفترة المقبلة، لافتًا أن هذا الأمر غير مطروح بالمرة، خاصة أنه قانون توافقي يحتاج إلى توافق كبير حوله.

وأضاف رئيس مجلس النواب: «ذكرت من قبل أن قانون الإيجارات القديمة يحتاج إلى حوار مجتمعي للوصول إلى علاقة متوازنة بين المالك والمستأجر، وهو غير مطروح على جدول أعمال المجلس، وعندما نصل إلى صياغة توافقية سيكون وقتها جاهزا للمناقشة»، مشيرًا إلى أن «اللي يقول يقول واللى يكتب يكتب، ولكن ليس على لسان نائب، مش عايز نائب يتكلم ويقل إننا نناقش قانون ما، النائب رجل دولة مسؤول، لذلك لا تقللوا من الدور الإيجابي اللي عملتوه، فيطلع تصريح يبوظ كل اللي عملناه».

وطالب «عبدالعال» النواب بتوخي الحذر من مثل تلك التصريحات التي تثير الرأي العام، متابعًا: «كلنا نعمل على بناء الدولة المصرية الحديثة على مبدأ الديمقراطية وتكافؤ الفرص».

جاء ذلك بعد أن قال النائب على بدر، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة إنه تتم إثارة الحديث حول قانون الإيجار القديم من فترة لأخرى، ولابد من رد حاسم على مثل هذه الشائعات التي تضر بالوطن.