شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب ترد على أحمد سعد: «عندي سيديهات سأذيعها على الهواء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الفنانة سمية الخشاب أن كل ما صرح به الفنان أحمد سعد بأنها قامت بالاستيلاء على شقته وفلوسه، كلام عار تمامًا من الصحة، ومحض افتراء، وأنها سترد بالمستندات والشهود والوقائع بنفس البرنامج الذي صرح فيه «سعد» بتلك الأكاذيب– حسب قولها.

وأوضحت الخشاب، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنها انتهت من تسجيل حلقة مع برنامج «شيخ الحارة» للإعلامية بسمة وهبة، الذي يذاع علي قناة القاهرة والناس على مدار 4 ساعات، تعرض على حلقتين كاملين، دخلت مؤخرًا مرحلة المونتاج ومن المقرر اذاعتها خلال أيام قليلة جدًا.

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وأضافت الخشاب: «ردى سيكون بمستندات موثقة وشهود وحقائق وستفجر خلال الحلقة مفاجآت من العيار الثقيل ستهز الرأي العام، وأنها بعد مشاهدتها واتهامها من خلال البرنامج طلبت حق الرد.. لم أتخيل ما قاله لكنه قام بالتجاوز في حقي كثيرًا، وانني قمت بالاستيلاء على لحن اغنية (قلبي يا ناس) وكتبتها باسمي وسجلتها في الشهر العقاري دون علمه، وكل هذا كذبًا بينًا».

وتابعت: «اتهمني أحمد بالكثير بدون أي وجه حق أو دليل أو وقائع أو مستند، جرح في سمعتي بالكثير، وأنا لي معجبين وصاحبة تاريخ فني وشعبية وأساء لكرامتي كإنسانة قبل أن أكون فنانة».

وقالت: «سامحت أحمد على مصائب كبيرة تسبب لي فيها لوجه الله الكريم، سترته كثيرًا رغم أن الفضائح لا يوجد أسهل منها، وأمتلك (سيديهات) لأحمد سعد هاكشفها على الهواء مباشرة».