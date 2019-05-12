شكرا لقرائتكم خبر عن دورات تدريبية لتطوير مزارع الألبان لدعم قطاعي «الزراعة والثروة الحيوانية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت إحدي الشركات الرائدة في الصناعات الغذائية، دورات تدريبية لدعم وتطوير مزارع الألبان، وذلك تماشياً مع استراتيجية الشركة التي تعمل على تطوير وتنمية قطاع صناعة الألبان. ويهدف البرنامج إلى تدريب مديري المزارع للمساهمة في رفع المستوي الفني والاداري لهم، خاصةً أنهم هم رأس القاطرة لتطوير هذا المجال. شملت دورة تنمية المزارع التي ادارها الدكتور محمد واعر، أحد كبار خبراء صناعة الألبان بمصر عدة محاور جاء على رأسها خطة تطوير العمل في مزارع الألبان، وتقليل التكاليف عن طريق استخدام السجلات والبيانات والتقارير، وإدارة التغذية. فضلاً عن مناقشة الأساليب الخاطئة في تصميم ورعاية الحظائر، وأخيراً رعاية الظروف الجوية وتبريد الابقار.

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من ناحيته أعرب سيف ثابت الرئيس التنفيذي لشركة جهينة قائلاً: «نؤمن في جهينة بالدور الفعال الذي يلعبه قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، في نمو الصناعات الغذائية ككل كونه ذراع أساسي للقطاع وحجر زاوية رئيسي ليس فقط في استراتيجية التكامل الرأسي التي تتبناها الشركة ولكن في الاقتصاد القومي بأكمله. فعلى مدار سنوات عديدة، تضع جهينة دعم المزارع كأولوية أولى في خطتها السنوية، حيث أن تنمية المزارع لا تؤثر فقط على سد الفجوة الغذائية وتقليل الاستيراد بالعملة الصعبة، ولكنها تؤثر أيضا على زيادة الثروة الحيوانية، مما يؤدي إلى توفير الألبان الخام عالية الجودة والحد من استيرادها.»

دورات تدريبية لتطوير مزارع الألبان لدعم قطاعي "الزراعة والثروة الحيوانية"

دورات تدريبية لتطوير مزارع الألبان لدعم قطاعي "الزراعة والثروة الحيوانية"

وألمح «ثابت» أن تطوير المزارع على اختلافها هو جزءً لا يتجزأ من محور دعم الصناعة الذي يمثل ركناً رئيسياً من رؤية الشركة لخلق قيمة مشتركة. وليس أدل على ذلك من وجود قسم متخصص معني بتطوير المزارع ودعمها بشكل مستمر من خلال تقديم الدعم الفني والتقني والطبي اللازم لزيادة إنتاجية الأبقار وضمان جودة الألبان التي تحصل عليها الشركة، علاوة على تحديث المزارع بشكل مستمر طبقاً لأحدث المواصفات والمعايير والتكنولوجيات العالمية التي من شأنها ضمان الخروج بمنتجات عالية الجودة.

يذكر أن الشركة قدمت الدعم للمزارعين للسنة الثامنة على التوالي بمشاركة أكثر من 90 شخص من المزارع المختلفة هذا العام، حيث قامت جهينة بتكريم العديد من المزارع، التي نجحت في تحقيق أعلي معدلات الإنتاج بأفضل جودة خلال عام 2018.