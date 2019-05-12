شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يستقبل ملك البحرين اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستقبل، بعد ظهر اليوم، الأحد، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة.

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