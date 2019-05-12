شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يرفض رفع الحصانة عن نائب.. وعبدالعال: «مش مرتضى.. محدش دماغه تروح لبعيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال خلال الجلسة العامة، الأحد، طلبا برفع الحصانة البرلمانية، عن أحد النواب «لم يذكر رئيس البرلمان اسمه».

وجاء رفض الطلب، لعدم توافر الاشتراطات اللازمة لرفع الحصانة عن النائب.

ومازح الدكتور على عبدالعال، النواب، قائلا: «النائب ده مش مرتضى منصور.. علشان محدش دماغه تروح لبعيد».