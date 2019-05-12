شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يطلق إشارة بدء مبادرة «اغرس شجرة مثمرة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأحد، إشارة بدء مبادرة «اغرس شجرة مثمرة»، والتي تهدف إلى زراعة شجر ليمون وجوافة ويوسفي وبرتقال، وذلك في المدارس والميادين والحدائق والمتنزهات، تنفيذاً لمبادرة للرئيس عبدالفتاح السيسي بزراعة الأشجار المثمرة.

وغرس المحافظ أول شجرة بمدارس «أحمد عرابي الإعدادية بنين- الثانوية الفندقية- الرياضية الإعدادية للبنات»1، 2 «بمدينة الزقازيق، بحضور لواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد ورمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، والمهندس علاء عفيفي وكيل وزارة الزراعة.

مبادرة «إغرس شجرة مثمرة» بالشرقية

مبادرة «إغرس شجرة مثمرة» بالشرقية

مبادرة «إغرس شجرة مثمرة» بالشرقية

مبادرة «إغرس شجرة مثمرة» بالشرقية

كما قام محافظ الشرقية ومرافقوه بالتوجه لميدان المنتزه بمدينة الزقازيق لزراعة أشجار مثمرة حول صهاريج المياه بعد أن تحولت إلى مكان جمالي وحضاري يليق بأبناء محافظة الشرقية. وأكد «المحافظ» أن المحافظة بصدد تعميم ففكرة غرس الشجر المثمر لتحقيق العديد من الأهداف ومنها التجميل والحفاظ على البيئة وإضفاء لمسه جمالية وحضارية على المكان وتنمية الوعي لدى المواطن والطلاب بأهمية زراعة الشجر المثمر مطالباً المواطنين بالحفاظ عليه لزيادة المساحات الخضراء بنطاق المحافظة لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.