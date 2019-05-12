شكرا لقرائتكم خبر عن «تنفيذي القاهرة» يناقش استعدادات استقبال بطولة كأس الأمم الإفريقية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبحث المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، برئاسة خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، خلال اجتماعه، غداً، الاثنين، الاستعدادات الجارية لاستقبال بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وذكرت المحافظة، في بيان اليوم، أنه من المقرر أن يستعرض الاجتماع أيضاً، ما يبذل من مجهودات خلال شهر رمضان الكريم، فيما يتعلق بتكثيف أعمال النظافة، والإنارة حول المساجد، ورفع كافة الإشغالات والمخلفات أولاً بأول، وحصر أماكن موائد الرحمن المنتشرة بالقاهرة، ورفع مخلفاتها، عقب الانتهاء من وجبات الإفطار.

كما سيناقش المجلس، ما تم تنفيذه خلال الشهر الماضي، في موضوعي الإشغالات وإزالة المباني المخالفة، بجانب مناقشة موقف المشروعات الجاري تنفيذها، في العديد من المجالات، ومنها الإسكان والتربية والتعليم والنظافة والصحة.