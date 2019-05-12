شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يُدشّن كنيسة العذراء بمدينة دوسلدروف الألمانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشّن قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأحد، كنيسة السيدة العذراء بمدينة دوسلدروف الألمانية.

كما دشّن قداسته مذبح الكنيسة باسم السيدة العذراء (عذراء الزيتون)، وأيقونة البانضوكراطور (ضابط الكل) بشرقية الهيكل، بالإضافة إلى حامل الأيقونات ومعمودية الكنيسة التي كرست باسم القديس يوحنا المعمدان.

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ووجه البابا تواضروس الثاني، الأحد، الشكر للسفير بدر عبدالعاطي سفير مصر ببرلين، والسفير خالد أحمد طه القنصل المصري في فرانكفورت، لمرافقتهم قداسته خلال زيارته الرعوية إلى ألمانيا، كما هنأهما قداسته بحلول شهر رمضان الكريم.

كما كرّم قداسة البابا تواضروس الثاني في مستهل زيارته إلى مدينة دوسلدورف الألمانية، كلًّا من السيد فريدريش كونسن عمدة المدينة عن الحزب المسيحي المتحد، والقس ميشائيل ديدريش كاهن الكنيسة الكاثوليكية بها، والبروفيسور الدكتور يوخن لوديكا المحامي، تقديرًا لجهودهم مع الكنيسة القبطية بالمدينة.

جاء ذلك خلال لقاء قداسته بقيادات دوسلدروف الدينية والمحلية بكنيسة السيدة العذراء بالمدينة ذاتها.