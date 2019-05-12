شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال»: قانون الإيجارات القديمة غير مطروح على جدول أعمال المجلس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن قانون الإيجارات القديمة غير مطروح على جدول أعمال المجلس، وأنه يحتاج إلى حوار مجتمعي موسع يحقق علاقة متوازنة بين المالك والمستأجر.
وأضاف خلال الجلسة العامة، الأحد: «عندما نصل إلى صياغة توافقية للقانون سيكون جاهزا للمناقشة».
كانت هذه تفاصيل خبر «عبدالعال»: قانون الإيجارات القديمة غير مطروح على جدول أعمال المجلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.