شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال»: قانون الإيجارات القديمة غير مطروح على جدول أعمال المجلس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن قانون الإيجارات القديمة غير مطروح على جدول أعمال المجلس، وأنه يحتاج إلى حوار مجتمعي موسع يحقق علاقة متوازنة بين المالك والمستأجر.

وأضاف خلال الجلسة العامة، الأحد: «عندما نصل إلى صياغة توافقية للقانون سيكون جاهزا للمناقشة».