شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية لطلاب «الإعدادية»: «شدوا حيلكم.. أنتم مستقبل مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم الأحد لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للاطمئنان على سيرها والتأكد من توفير متطلبات الأداء الأمثل داخل لجان الامتحانات .

شملت جولة المحافظ عددا من اللجان هي مدرسة المنصورة الرسمية للغات، ومدرسة شجرة الدر الإعدادية بنات، ومدرسة السيدة عائشة بنات بطلخا، ومدرسة سندوب الإعدادية بنات.

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محافظ الدقهلية يزور أحد لجان الإمتحانات الشهادة الإعدادية

وشدد المحافظ على ضرورة توفير الجو النفسي الملائم للطلاب داخل لجان الامتحانات لتمكينهم من الأداء في سهولة ويسر ،كما تحدث مع الطلاب وحثهم على بذل كل الجهود لتحقيق النجاح والتفوق ،وعن سؤاله للطلاب عن مستوى الامتحانات أبدوا ارتياحهم وأكدوا أنه في مستوى الطالب المتوسط .

وقال «شاروبيم» للطلاب: «شدوا حيلكم وتفوقوا علشان انتم مستقبل مصر والأوطان تبنى بجهد أبنائها المخلصين والتفوق العلمى أهم سبل النجاح».

محافظ الدقهلية يزور أحد لجان الإمتحانات الشهادة الإعدادية

وأوضح على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن عدد طلاب الذين يؤدون الإمتحانات 100 ألف و705 طالب وطالبة في 555 لجنة للشهادتين الإعدادية العامة والمهنية على مستوى الإدارات التعليمية بمراكز ومدن المحافظة.

وقال «هناك تعاونا كاملا مع الجهات المعنية لتنفيذ الإجراءات التأمينية الخاصة بأعمال اللجان ونقل مظاريف الامتحانات وأوراق الأسئلة ومقار اللجان الخاصة بالإدارة والنظام والمراقبة، مضيفاً أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لتلقى أي شكاوى وحلها على الفور».

محافظ الدقهلية يزور أحد لجان الإمتحانات الشهادة الإعدادية