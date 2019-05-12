شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من طقس الاثنين: شديد الحرارة (الدرجات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا، الاثنين، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية وعلى الأحمر شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «23- 37»، إسكندرية «19 – 27»، قنا «22 – 39»، الأقصر «22– 40»، أسوان «23 – 40».