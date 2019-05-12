شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد 3 جوائز للإبداع والابتكار في مسابقة عالمية للجلود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصدت مصر 3 جوائز في مسابقة عالمية، نظمها الاتحاد العربي للصناعات الجلدية، التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، وذلك على هامش المؤتمر الثاني للصناعات الجلدية في لبنان، وشارك بالمسابقة 62 شركة لاختيار 10 شركات فقط، منها 3 شركات من مصر، وتحديدا من مدينة صناعة الجلود بالعاشر من رمضان.

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قال يحيي زلط، رئيس مركز صناعات الجلود المتطورة، المسؤول عن إدارة مدينة الجلود بالعاشر من رمضان، إن فوز مدينة الجلود بهذه الجوائز يؤكد أن إنتاج المدينة مميز وقادر على المنافسة عالميا ويهتم بالجودة والابتكار، وهو ما سيساعد على زيادة صادرات القطاع، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الدول العربية والأوروبية، خاصة أنه شارك في المسابقة شركات من المغرب وسوريا ولبنان والأردن والعراق.

وأضاف «زلط» أن مدينة الجلود تعد أول مدينة تساهم في تطوير صناعة الجلود على مستوى الوطن العربي، مشيرا إلى أن المدينة تهتم بالبحوث والتطوير لزيادة جودة منتجات الصناعات الجلدية، وكذلك توجد بها مدرسة لتخريج عمالة مدربة لتلبية احتياجات سوق العمل.

الجدير بالذكر أنه فاز بمسابقة الابتكار والإبداع 3 صناع مصريين، وهم يحيي زلط ممثلا لمركز صناعات الجلود المتطورة وماجد سليم، وفرج السنان، أصحاب مصانع بمدينة الجلود بالعاشر من رمضان.