شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الطعام المصري يعتذر عن خطأ غير مقصود فى تعبئة بعض كراتين الطعام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعلن بنك الطعام المصري عن حدوث خطأ غير مقصود في تعبئة بعض كراتين الطعام التابعه له حيث إن بعض محتويات الكرتونة تم تعبئتها بالخطأ في أكياس مدون عليها اسم بيت الزكاة والصدقات المصرى فى الأكياس المطبوع عليها الاسم المتبقية من تعاقدات البنك مع المؤسسة.
يعتذر بنك الطعام عن هذا الخطأ غير المقصود ويؤكد العلاقة الطيبة مع بيت الزكاة والصدقات المصرى والذى لم يقم بتوزيع كراتين هذا العام بل ضاعف من الإعانة الشهرية لمستحقي الزكاة خلال شهر رمضان.
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