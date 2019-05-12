شكرا لقرائتكم خبر عن صحة البحر الأحمر تجرى فحص فيرس سى للقادمين من خارج البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن البدأ في فاعليات حملة 100 مليون صحة بالموانئ والمطارات بمحافظة البحر الأحمر، للمصريين القادمين من خارج البلاد.

من جانبه، قال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، ان بناء على تعليمات اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، و الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ان تم البدا فى فعاليات حملة 100 مليون صحة للمسح الطبي الشامل لفيروس سى، والكشف عن الأمراض غير سارية للكشف عن المصريين المقيمين في الخارج والقادمين عند وصولهم البلاد، وذلك عن طريق فرق ثابته بالحجر الصحى بمينائى سفاجا والغردقة، وكذلك مطارى الغردقة ومرسى علم الدولى.

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وأضاف مرعى، أن ذلك الفحص الطبى يأتى استكمال لمبادرة 100 مليون صحة، للمسح الطبى الشامل لجميع المصريين المقيمين بالخارج عند وصولهم البلاد.