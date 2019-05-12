شكرا لقرائتكم خبر عن تحصيل 217 ألف جنيه مستحقات طبيبة مصرية بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية بالرياض فى حصول طبيبة أسنان مصرية على كافة مستحقاتها النظامية، والتى بلغت 47 ألفا و645 ريالا سعوديا أى ما يوازى 217 ألفا و500 جنيه مصرى تقريبا، فضلا عن حصولها على تأشيرة خروج نهائى للمغادرة إلى أرض الوطن.
وتم تقديم الدعم والمساعدة لطبيبة أسنان مصرية لحصولها على كافة مستحقاتها النظامية بناءً على الالتماس المقدم من زوجها وحل الخلاف بينها وبين صاحب العمل من أجل عودتها وأبنها إلى مصر، بعد أن تعذر حل المشكلة بينهما، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحل مشاكلها.
وبعد التواصل مع الملحق العمالى بالسفارة المصرية بالرياض أوضح أنه قام على الفور بالتواصل مع صاحب العمل لإنهاء الخلاف بين الطرفين لرغبة المواطنة فى المغادرة، وعلى مدى شهر بالكامل فى التفاوض استجاب صاحب العمل بالحل الودى، وحصلت الطبيبة على مستحقاتها المذكورة، وتم استخراج تأشيرة خروج نهائى لها ولابنها ومغادرتها المملكة.
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