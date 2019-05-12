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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اللواء شريف فارس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة شركة "ZK teco" للأنظمة الأمنية، ووكيل الشركة بمصر، لبحث سبل توطيد التعاون المتبادل بين الجانبين.
وقدم اللواء شريف فارس، عرضاً توضيحياً لمسئولى شركة "ZK teco" للأنظمة الأمنية، عن تاريخ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، وأهم أنشطتها، كما اصطحبهم فى جولة بمركز المعلومات المتطور بالشركة، للاطلاع على الأنظمة التكنولوجية المستخدمة فيه، موضحاً أن مسئولى شركة "ZK teco" للأنظمة الأمنية، أشادوا بمستوى التكنولوجيا المُستخدم فى المركز، وأساليب التأمين والمراقبة، وطريقة تطبيق الأنظمة الأمنية بالشركة، وتم الاتفاق على عمل تحديث لبعض الأنظمة الحالية.
رئيس شركة مياه الشرقية يلتقى مسئولى شركة ZK teco للأنظمة الأمنية
رئيس شركة مياه الشرقية يلتقى مسئولى شركة ZK teco للأنظمة الأمنية
رئيس شركة مياه الشرقية يلتقى مسئولى شركة ZK teco للأنظمة الأمنية
رئيس شركة مياه الشرقية يلتقى مسئولى شركة ZK teco للأنظمة الأمنية
رئيس شركة مياه الشرقية يلتقى مسئولى شركة ZK teco للأنظمة الأمنية
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