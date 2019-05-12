شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تعلن بدء تلقى طلبات أعضائها الراغبين فى الحصول على تأشيرات الحج المجانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن حسين الزناتى رئيس لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين عن بدء تلقى طلبات الصحفيين الراغبين فى الحصول على تأشيرة حج المجاملة المجانية هذا العام وذلك فى حالة حصول النقابة على هذه التأشيرات من السفارة السعودية كما جرى خلال العامين الماضيين .

وقال الزناتى فى بيان له ،إنه سيبدأ تقديم الطلبات إعتبارا من غداً الاثنين13مايو ولمدة 10 أيام حتى 23مايو الجارى، مضيفا :"وتجرى قرعة علنية بالدور الرابع بمقر النقابة فى الساعة الثانية عشرة ظهر يوم السبت25مايو فى حالة زيادة الأعداد المتقدمة عن الحصة ".

Advertisements

وأوضح الزناتى أنه عقب إعلان السفارة السعودية الموافقة على منح التأشيرات للزملاء أعضاء نقابة الصحفيين بالقرب من موسم الحج سيتم تقديم أسماء الزملاء الفائزين بالتأشيرات للسفارة ، مشيراً الى أن القيام مبكراً بهذه العملية يأتى خدمة للزملاء حتى يكونون على استعداد فى حال نجاح النقابة فى الحصول على هذه التأشيرات كما حدث العمين الماضيين .

وذكر حسين الزناتى أن الزملاء المتقدمين للحصول على التأشيرة عليهم أن يقوموا بملىء الاستمارة المعدة لذلك بالدور الثالث بمبنى نقابة الصحفيين مرفق بها صورة من كارنيه النقابة لعام2019،وجواز السفر صالح لمدة عام على الأقل على أن يستبعد من استفاد من هذه التأشيرات على مدار العامين السابقين.