الرئيس السيسى يستقبل اليوم حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، جاء ذلك وفق ما أفاد به التليفزيون المصرى فى خبر عاجل قبل قليل.

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