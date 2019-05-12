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الرئيس السيسى يستقبل اليوم حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، جاء ذلك وفق ما أفاد به التليفزيون المصرى فى خبر عاجل قبل قليل.

 

 

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