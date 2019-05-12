شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يحيل مشروعات قوانين من الحكومة للجان.. أبرزها تعديل مكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحالت الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قرار رئيس الجمهورية بشأن رسوم التوثيق، إلى لجنة الشئون التشريعية، وكذلك مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب، إلى لجنة مشتركة من التشريعية ومكتب لجنة الدقاع والأمن.

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كما أحالت الجلسة العامة مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بشأن تعديل أحكام قانون فرض رسوم إضافية للأعمال الخيرية، إلى لجان مشتركة من الخطة ومكاتب التضامن والإدارة المحلية والنقل، ومشروع قانون من الحكومة بإصدار قانون نشاط التموين الاستهلاكى، إلى لجنة مشتركة من الدستورية والاقتصادية.

كما أحالت الجلسة مشروع قانون بتعديل أحكام قانون الثروة المعدنية، إلى لجنة مشتركة من الصناعة ومكاتب لجنة الإدارة المحلية والتشريعية.